Tra i temi affrontati a Toscana TV, l’ex viola Massimo Orlando ha parlato anche di Kean, con cui ha avuto dialoghi diretti, per poi spaziare su molteplici fronti del mercato della Fiorentina.

’Tanti giocatori arrivano a Firenze e si innamorano della piazza’

“Kean alla Juventus aveva fallito, calcisticamente parlando, a Firenze ha trovato una città che l’ha adottato ed ha fatto un campionato fantastico. Perchè sarebbe dovuto andare via? Non c’è un contratto che ti possa far pensare di partire, ha rinunciato a 20 milioni di euro. Il ragazzo mi ha detto personalmente di essere rinato alla Fiorentina. Poi il prossimo anno magari partirà, ma Kean ha mostrato riconoscenza e gli sono state anche date ulteriori ragioni per rimanere in viola. Ci sono tanti giocatori che arrivano a Firenze e si innamorano della piazza: così un calciatore riesce ad andare anche oltre le proprie possibilità, come successo a Kean”.

‘Parisi, non c’è feeling con Pioli. Per il vice Dodô…’

“Nicolussi Caviglia è un regista, un giocatore molto bravo sia tecnicamente che tatticamente, viene alla Fiorentina a fare ciò che sta facendo Fagioli ora. Anche se, ci fossero le condizioni, Pioli prenderebbe subito Bennacer. Fagioli sta faticando da regista, è una mezzala pura, tocca troppo il pallone e perde tempi di gioco. Parisi è pronto a partire con la permanenza di Fortini, non c’è feeling con Pioli. Anche Richardson è in uscita, poi deve andar via anche Beltran. Fossi nel giocatore andrei a Mosca, l’argentino si è sempre comportato da grande professionista ed è giusto che parta per trovare spazio e per riprendersi. Poi ci sono anche Infantino e Barak. Vice Dodô? Dico Hateboer, ha lavorato tanti anni con Gasperini e conosce benissimo la Serie A”.