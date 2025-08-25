L'ex portiere e opinionista del mondo Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, esprimendo la sua opinione sul mercato viola e su altri aspetti di casa gigliata.

Mandragora e il rinnovo

“Nell'undici titolare io ci metto anche Mandragora. Non so perché negli ultimi 2 mesi si è parlato di una cessione. Rinnovo? Quando il giocatore ha firmato 4 anni fa a 1,5 milioni ha dato un contributo importante, anche lo scorso anno. Dopo Kean è stato il più determinante. E' sempre stato a disposizione. Perché 300mila euro devono fare la differenza su un giocatore come lui? Per me se li è meritati sul campo. Perché allora a Kean dai 5 milioni? Ha mostrato cosa sa fare sul campo e li ha meritati. Siete sicuri che farà 20 gol quest'anno? Io sì, ma lo rinnoveranno. De Gea è stato rinnovato. Perché Mandragora no? Non ha mai chiesto rinnovo o aumento. Ha sempre guadagnato per quanto ha firmato il primo giorno. Conosce l'ambiente e il sapore della maglia. Quando successe il fatto di Bove, io lo proposi per svolgere il suo lavoro. Mi ammazzarono. Il genio (Palladino ndr) addirittura cambiò modulo, mise addirittura Sottil. E si perse 4-5 partite. La stagione passata ha portato tanta rabbia, perché potevi arrivare tra le prime quattro come non mai".

E su Fortini

“Fortini bisogna aspettarlo un attimo. Dodo è il titolare e Fortini va aspettato. Fermi un attimo, sennò ne esco pazzo. L'anno scorso abbiamo dato via Kayode e ora si cerca un vice Dodo? Ma c'è Fortini che è giovane e italiano. Ce lo abbiamo in casa. Sennò vai a prendere Maldini al posto di Dodo. Poi magari questo ghanese, Lamptey, è forte. Ma io mi tengo l'italiano. Bisogna avere pazienza di aiutarli e integrarli. Ci sono ragazzi di grande valore che ancora a Firenze non siamo riusciti a sviluppare. Spero Stefano riesca a fare questa cosa. Ma perché bisogna andare a prendere gli stranieri. Ma perché?".

La prestazione di De Gea

“Non è stata la sua migliore prestazione. Nel primo tempo è stato fortunato sul colpo di testa di Folorunsho. Nel secondo tempo è stato indeciso su un'uscita su Borrelli. Su Gaetano è stato molto bravo. Sul gol ha voluto bloccarla, il gomito gli ha battuto in terra e gli è scivolata la palla. Non è stata la sua miglior gara. Ma nulla toglie al campione che è”.