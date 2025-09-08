Cinque giorni al big match eppure i biglietti contro il Napoli ancora non ci sono. I due nodi che restano da sciogliere

Fiorentina-Napoli sarà la prima vera partita di cartello di questa stagione viola. Contro i campioni d'Italia inoltre la squadra di Stefano Pioli giocherà per la prima volta fra le mura amiche del Franchi, dopo quattro trasferte consecutive a causa del restyling.

Capienza formaggino

A cinque giorni dal fischio d'inizio di una partita così importante però i biglietti non sono stati ancora messi in vendita. Tutto dipende dal pronunciamento del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), atteso già nelle prossime ore e chiamato a sciogliere i nodi che da giorni bloccano l'inizio della vendita dei tagliandi. II punto più delicato riguarda la gestione del settore ospiti del Franchi: rispetto allo scorso anno la capienza del “formaggino” potrebbe aumentare fino a 700 unità, ma trovandosi proprio accanto al settore caldo della tifoseria viola, che per via dei lavori in Curva Fiesole si è spostato in Ferrovia, risulta essere un motivo d'allerta in più per il servizio sicurezza.

Limitazioni ai residenti in Campania

Non è in ballo solo la questione legata alla capienza: resta da capire infatti anche se i residenti in Campania potranno acquistare i tagliandi oppure saranno introdotte limitazioni. Le sensazioni, al momento, sono che si profila una doppia apertura: più posti nel settore ospiti e possibilità anche per i supporters azzurri di far rotta verso Firenze.