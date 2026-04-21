Braida incorona Fagioli: "Non mi vengono in mente nomi di giovani italiani forti, ma lui fa la differenza"

L'ex dirigente di Milan, Barcellona e Cremonese, Ariedo Braida, ha parlato a Tuttosport del calcio italiano, facendo anche il nome di un giocatore viola per il futuro azzurro.

Sui giovani

“Giovani forti? Di primo acchito non mi vengono nomi, il che la dice lunga sulle difficoltà del nostro calcio. Ripenso ai miei ragazzi della Cremonese, ma ormai sono noti”.

I nomi

"Carnesecchi è diventato uno dei migliori portieri. Fagioli fa la differenza. E occhio a Gaetano: ha una tecnica superiore alla media».