Kouadio ha trovato il tasto on per sbloccare Gudmundsson. Poteva essere la serata di Piccoli e lo è stata...in negativo
L’Europa ci sorride ancora. Tre partite, tre vittorie. Contro il Rapid Vienna senza subire rimonte nemmeno parziali. Finalmente in gol due dei tre attaccanti schierati. La Fiorentina aveva bisogno di un risultato corroborante più ancora che della prestazione. E’ arrivato.
Il campionato che incombe
Ma c’è poco da festeggiare, il campionato incombe, l’ultimo posto in classifica umilia. Domenica non sono ammesse scuse, anche se il Franchi è un cantiere.
Voti e giudizi
Dzeko: 7 Crea i presupposti per il gol di Ndour, sigla il raddoppio che, di fatto, chiude la partita.
Piccoli: 4 Spara fuori un’occasionissima offertagli da Fagioli. Nuovamente lanciato a rete, si fa recuperare. Poteva essere la sua giornata… lo è stata in senso negativo.
Kouadio: 10 Galoppata e assist perfetto per far segnare Gudmundsson. Che gli abbia trovato il tasto ‘on’?
Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it, cliccando QUI