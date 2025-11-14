VIDEO - Il gol subito dalla Fiorentina a Marassi è da Gialappa's Band: la "fajolada" conclusa da Colombo

La Fiorentina ha conquistato un punto a Marassi contro il Genoa, rimanendo all'ultimo posto in classifica ma uscendo dalla trasferta con almeno qualche segnale un po' più confortante. Restano, comunque, tutte le preoccupazioni che accompagnano la squadra dall'avvio di stagione. C'è tanta paura, riflessa nel terrificante 2-2 subito dai ragazzi di Vanoli.

Un gol terrificante subito a Marassi

“Sono contento di aver trovato un gol da Gialappa's”: così il neo-tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha definito il momentaneo pareggio di Colombo. E in effetti la Fiorentina non ci ha fatto una bellissima figura, anzi, tutt'altro: il gol è stato talmente tanto strano e rocambolesco (con i difensori del tutto confusi e De Gea fermo immobile) da diventare oggetto di commento proprio della Gialappa's Band.

“Da Gialappa's”: detto… fatto

Sul profilo ufficiale del Genoa, infatti, compare proprio il loro commento con tanto di effetti speciali a ogni rimpallo.