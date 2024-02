FOTO FN - Ecco come si presenta il Franchi dall'interno dopo l'inizio dei lavori di demolizione

Sarà un Franchi a modo suo “nuovo” quello che ospiterà la Fiorentina lunedì sera per la partita contro la Lazio. In settimana sono infatti iniziati i lavori di demolizione del vecchio tabellone in Curva Ferrovia.

Questa mattina il sopralluogo del sindaco Dario Nardella, dell'assessore allo sport Cosimo Guccione e dell'ingegner Giacomo Parenti.

Queste le foto scattate dall'interno dello stadio Artemio Franchi da Fiorentinanews.com: