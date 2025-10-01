Piccinetti: "Finora nessun calciatore ha convinto e comincio ad essere preoccupato. Martinelli? Gestione senza senso"

L'ex giocatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: "La situazione non è bella, è inutile nascondersi. Io ad oggi comincio a preoccuparmi ed avere paura, persino di una partita sulla carta facile come quella di domani in Conference. Siamo ad ottobre e ancora non ho visto la Fiorentina. Non abbiamo preso una certezza a centrocampo, siamo andati a strozzarci con Dzeko e con Piccoli. Se il rendimento dei titolari è questo c'è da preoccuparsi, poi speriamo che da un momento all'altro si sblocchino ma ad oggi non vedo margini. Fino adesso chi ha convinto? Nessuno! Gudmundsson, Fagioli, persino Kean, Gosens e De Gea. A Pisa ho visto una lentezza disarmante".

“Martinelli deve giocare”

Poi ha aggiunto: “Vogliamo parlare del rendimento di Dodo? E Sohm, di cui si parlava tanto bene? Se ci fossero 6 o 7 giocatori che vanno bene, allora il problema sarebbe degli altri e dell'allenatore, ma qui nessuno sta convincendo. Martinelli? Io sono sempre stato contrario alla sua permanenza, lo avrei mandato in prestito. Si dice che si allena con De Gea, ma cosa vuol dire? Un portiere deve giocare per trovare continuità, i ritmi, le misure, se questo ragazzo giocasse domani sarebbe la prima partita da agosto, una cosa senza senso”.