La prima gioia tra i professionisti è amara per Amatucci. Il regista viola alla guida di una Salernitana che arranca - VIDEO

Seconda avventura di fila in Serie B per Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 della Fiorentina, che dopo l’esperienza alla Ternana sta vestendo la maglia della Salernitana. La stagione con la squadra campana si sta rivelando molto complessa, e Amatucci si sta mettendo alla prova in un contesto ostico, dopo aver già giocato mesi molto tosti a Terni, culminati con la retrocessione in Serie C. La Salernitana è in piena lotta per non retrocedere ed al momento sarebbe costretta a giocare i playout per mantenere la categoria ed evitare il doppio salto indietro consecutivo.

Un’annata complessa, ma Amatucci risponde presente

Amatucci ha dovuto fronteggiare la dolorosa perdita della madre a metà ottobre, sapendo trovare in campo la forza per rialzarsi e mettersi in mostra e offrire prove di ottimo livello. Sempre titolare in campionato e Coppa Italia, 18 presenze complessive con una sola gara saltata a causa del grave lutto patito, ha realizzato due assist e guidato la mediana granata fin dall’inizio. Nello scorso turno di campionato Amatucci ha trovato anche la prima rete tra i professionisti, riuscendo a beffare il portiere della Juve Stabia Gomis con un inserimento offensivo, sull’assist di Simy. La Salernitana con la sua rete aveva pareggiato i conti, ma ha poi perso 2-1 il derby campano.

Amatucci è sotto contratto fino al 2028 con la Fiorentina, e dopo la trafila nel vivaio viola ha esordito in Serie A la passata stagione. Il giovane calciatore toscano proverà a guadagnarsi la conferma il prossimo anno, uscendo ulteriormente rinvigorito da un altro passaggio importante e probante per la sua carriera, iniziata davvero da poco.

Il gol di Amatucci, da 1:55 circa in poi