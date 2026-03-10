Vitale: "Paratici non si prende la responsabilità. L'ha fatta fuori dal vaso e per questo Vanoli è in difficoltà"
Il dirigente toscano Pino Vitale, durante la trasmissione Zona Mista su RTV38, ha rivelato alcuni dettagli sul rapporto fra il D.s viola Paratici e Il tecnico Vanoli.
Suggerimenti dalla tribuna
“Da qualche partita che c’è anche Paratici allo stadio- dice Vitale - Lui dalla tribuna d'onore chiama il vice di Vanoli, Cavalletto e gli dice cosa fare. E' una cosa che non gli fa onore, in assoluto".
Le difficoltà del tecnico
Un atteggiamento che non sembra piacere a Vitale: "Vada in panchina accanto a Vanoli, farlo dall’alto senza nemmeno prendersi responsabilità non va bene: penso l’abbia fatta fuori dal vaso, ecco perché Vanoli è in così grande difficoltà”.
