Nicola Gallo, giornalista sportivo legato alla Juventus, nutre perplessità sulla sfida in arrivo contro la Fiorentina. Tra i commenti, poi, anche uno sulla posizione di regista scoperta nella Juventus, che i suoi li ha venduti… proprio a Firenze.

Sulla partita

“La Fiorentina non è una squadra del valore che sta mostrando la classifica, per Spalletti sarà una partita molto pericolosa. Coi viola ultimi dopo 11 giornate, saranno costretti a giocare col coltello tra i denti: se poi si aggiunge la carica che infonde alla squadra il fatto di affrontare un'acerrima rivale…”.

Sui registi

“Locatelli in regia? Lo si è visto anche in Nazionale, non è il top in quel ruolo, ma la verità è che alla Juventus, da anni, non si vede un regista, pur essendone passati in rosa: Nicolussi Caviglia, Fagioli, Mandragora…”.