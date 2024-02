Pierrot trascina il Maccabi Haifa addirittura con un poker in casa dell'Ashdod: primato rafforzato in vista play-off

Vittoria nettissima per il Maccabi Haifa nel turno di campionato di ieri, in casa dell'Ashdod: 0-5 a domicilio per la squadra di Dego.

Mattatore di giornata il centravanti Pierrot, autore addirittura di 4 gol, tutti nel primo tempo. La rete dello 0-2 invece era stata segnata da Cornud.

Con questa vittoria i prossimi avversari della Fiorentina in Conference League restano in vetta al campionato israeliano, a pari con il Maccabi Tel Aviv.