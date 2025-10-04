Melli: "Questa Roma può perdere contro la Fiorentina. I viola sono più pericolosi dei giallorossi di Gasperini e sicuramente creano più problemi"
Il giornalista di fede giallorossa Franco Melli a Radio Radio si è focalizzato sulla gara in programma tra Fiorentina e Roma, attualmente prima in classifica con Milan e Napoli, domenica allo stadio ‘Franchi’.
“I viola sono più pericolosi della Roma”
Melli ha commentato: “Questa Roma può perdere contro la Fiorentina. La squadra viola è più pericolosa della Roma e sicuramente crea più problemi. Nella partita di Europa League Svilar è stato il migliore in campo e anche Celik ha giocato bene. Il che è tutto dire”.
Su Gasperini
E sul tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha aggiunto: "Gasperini prima o poi debordi e li saranno guai seri. Se perde a Firenze temo molto per la serenità della Roma".
