Il giornalista di fede giallorossa Franco Melli a Radio Radio si è focalizzato sulla gara in programma tra Fiorentina e Roma, attualmente prima in classifica con Milan e Napoli, domenica allo stadio ‘Franchi’.

“I viola sono più pericolosi della Roma”

Melli ha commentato: “Questa Roma può perdere contro la Fiorentina. La squadra viola è più pericolosa della Roma e sicuramente crea più problemi. Nella partita di Europa League Svilar è stato il migliore in campo e anche Celik ha giocato bene. Il che è tutto dire”.

Su Gasperini

E sul tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha aggiunto: "Gasperini prima o poi debordi e li saranno guai seri. Se perde a Firenze temo molto per la serenità della Roma".