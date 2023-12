Italiano spinge per diventare incubo di Mourinho: uno scontro tra filosofie opposte

A Firenze e al Franchi in particolare, l'ha battuto due volte su due: 2-0 nel 2022, 2-1 nel 2023. Situazione speculare invece per i confronti all'Olimpico. In entrambe le occasioni però Vincenzo Italiano ha avuto modo di celebrare con grande trasporto i successi su Mourinho, andando a incendiare la Fiesole. Per il portoghese la sfida è soprattutto filosofica, scrive Il Messaggero, contro un tecnico agli antipodi nella visione del calcio: un giochista contro un risultatista (e trofeista nel suo caso specifico).