Pruzzo: "Piccoli ha evidenti limiti tecnici, adesso le vie di mezzo non bastano più. Credo che Kean..."

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della sfida di stasera contro la Lazio e del reparto offensivo viola.

Le parole di Pruzzo

“Stasera la Fiorentina ha la possibilità di chiudere il discorso salvezza. La Lazio è concentrata sulla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta ed è anche incerottata. Serve non prendere la sfida sottogamba, ma i viola possono farcela”.

Sugli attaccanti

“Kean ha un problema alla tibia e lo deve assolutamente risolvere. Io gli credo, non penso che non voglia giocare. Penso che sia un bravo ragazzo. Piccoli? Ha evidenti limiti tecnici, spero che con l'allenamento possa limarli. Però quando spendi tanto, poi i rischi ci sono. Le vie di mezzo non bastano più se vuoi alzare il livello”.