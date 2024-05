La Nazione: Gli indizi di Palladino

A pagina 2 dell'inserto sportivo de La Nazione, apertura sulla Fiorentina per: “Viola a reazione, bye bye Napoli Gonzalez show, l’esordio di Arthur E ora l’Europa è davvero più vicina”. Sottotitolo: “Monza avanti dopo soli nove minuti, Nico si accende e agguanta il pari con la sua decima rete in campionato Il brasiliano segna il primo gol in maglia gigliata. Azzurri superati all’ottavo posto, venerdì lo scontro diretto”.

Pagina 3

Presente il commento: “Se Atene diventa una carica in più”.

Pagina 4

Le dichiarazioni: "La felicità di Italiano "Bravi Nico e Arthur Restiamo sul pezzo". Sottotitolo: "Il tecnico viola: "Stiamo giocando bene e con grande entusiasmo Gonzalez? Avere un giocatore così è davvero molto importante". Di spalla: "Le parole di Arthur: "Qui mi sento a casa Ora voglio un trofeo". Riportate anche alcune parole su Firenze e la Fiorentina di Palladino e La Nazione chiosa: “Indizi?”. Riferimento ad un possibile approdo del tecnico sulla panchina viola.

Pagina 5

Sulla finale di Conference: “Atene, l’allarme sicurezza Vertice fra Uefa e Governo La Grecia schiera l’esercito”. E ancora:"Pavlos Marinakis: “E’ impossibile spostare la partita I militari ci hanno fornito le garanzie che tutto si svolgerà regolarmente”.