Il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, con alcune sue dichiarazioni, tocca aspetti importanti che riguardano lo stadio Artemio Franchi che sta vivendo un momento di profonda trasformazione.

“Lavori allo stadio priorità per il quartiere”

“I lavori al Franchi sono una priorità per il nostro quartiere - ha detto - ed è inevitabile che la fase di cantiere, unita alle prescrizioni legate alla tutela dell’ordine pubblico, porti con sé disagi ai cittadini. L’attuale disposizione individuata per i banchi del “raggruppamento stadio” durante le partite della Fiorentina risulta, però, eccessivamente impattante per i residenti di Viale Fanti data l’eccessiva vicinanza alle abitazioni".

“Ci sono criticiità”

E poi: "Questo determina numerose criticità alla vivibilità del luogo. Non appare inoltre essere una situazione ottimale per gli ambulanti stessi. Chiediamo alla giunta, nei limiti delle prescrizioni ricevute dalla Questura, di valutare collocazioni alternative che mitighino il più possibile il disagio dei residenti”.