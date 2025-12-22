La fascia di capitano cambia braccio: La decisione presa da un solo uomo

Una delle notizie che ci ha offerto la partita tra la Fiorentina e l'Udinese è anche il cambio di capitano con la fascia che è passata dal braccio di Luca Ranieri a quello di David De Gea.

Una scelta di Vanoli

Una scelta importante che ha fatto discutere e che è stata, lo scrive La Nazione, di Paolo Vanoli. La società in questo senso non ci ha messo bocca, è stato il tecnico a decidere di cambiare capitano affidando il pezzo di stoffa al portiere spagnolo.

Le scelte drastiche colpiscono Ranieri

Questo nonostante Vanoli un mese fa abbia difeso a spada tratta Ranieri alla vigilia della partita contro la Juventus. Le famose ‘scelte drastiche’ delle quali aveva parlato il diesse Roberto Goretti qualche settimana fa per ora hanno colpito solo il prodotto del settore giovanile viola.