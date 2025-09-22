UFFICIALE: Primo contratto da professionista per un talentuoso calciatore della Fiorentina Primavera

È ufficiale: primo contratto da professionista per Giorgio Puzzoli, giovane fantasista mancino della Fiorentina. Il calciatore, cresciuto nel vivaio viola, è attualmente parte della Primavera di Daniele Galloppa.

Elemento di fantasia e qualità

Dopo un ottimo avvio di stagione, Puzzoli ha saltato le ultime due partite per infortunio. Calciatore di grande qualità tecnica e inventiva, con doti balistiche non banali, in estate ha preso parte anche al ritiro della squadra per diversi giorni, giocando da titolare l'amichevole contro il Grosseto.

Il comunicato viola

“ACF Fiorentina comunica che Giorgio Puzzoli, classe 2006 e attualmente in forza alla Primavera viola, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2028. La Società si congratula con Giorgio per questo importante traguardo e gli augura le migliori soddisfazioni con la maglia viola”.