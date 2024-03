Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista sportivo, ha riportato sul proprio canale YouTube alcune statistiche che fanno riflettere sull'andamento della Fiorentina di Italiano:

“La Fiorentina è, numeri alla mano, la squadra nettamente più sfortunata dell'intero campionato di Serie A. ‘Ehh, ma sbaglia sempre i rigori’ dicono… Date a Italiano tutti i punti che i suoi giocatori hanno sprecato dagli undici metri, poi ne riparliamo”.

Poi ha proseguito così: “La squadra di Italiano è anche la prima squadra in Serie A per numero di legni colpiti: ben diciassette (17). Mentre è pure quartultima per quanto riguarda pali e traverse subite, solo sei (6); il che significa che è pure sfortunata quando gli avversari tirano verso la sua porta. Praticamente a Italiano non va quasi mai bene…”.

