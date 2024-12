Pongracic e Biraghi, ma non solo: anche un titolare assente alla rifinitura della Fiorentina in vista del LASK

Vi abbiamo raccontato questa mattina della rifinitura della Fiorentina in vista della gara di domani contro il LASK. Dopo il minuto di silenzio per le vittime dell'esplosione di Calenzano, la squadra ha svolto regolare allenamento agli ordini di Raffaele Palladino.

Assente anche Cataldi

Oltre a Pongracic e Biraghi, c'è un altro calciatore che non ha preso parte alla seduta. Come riporta Radio Bruno Toscana si tratta di Danilo Cataldi, per il quale comunque al momento non risultano criticità di tipo fisico. Più probabile che Palladino abbia deciso di farlo lavorare a parte, e magari concedergli un “turno di riposo” domani come fece con Adli nella scorsa partita di Conference contro il Pafos.