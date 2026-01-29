Piñones-Arce: "Le ragazze si meritano questa vittoria, sono contento. Le altre squadre cambiano sempre per affrontarci"

L'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce ha parlato appena dopo la partita contro il Milan, in cui la squadra ha ottenuto l'accesso alla semifinale di Coppa Italia: “Prima di tutto, durante la partita si sono viste due squadre che hanno giocato tanto in questo periodo. Non era un gioco sempre così tanto organizzato come piace a noi, ma è normale. Le ragazze oggi si meritano la vittoria, hanno lasciato in campo il 100% e quella era la mia richiesta. So che è difficile avere un periodo con così tante partite, sono contentissimo”.

Guarda Napoli-Juventus? “Stasera prima di tutto mi godo la vittoria. Adesso abbiamo finalmente vinto nel 2026 e sarà una bella serata. Abbiamo visto come è cambiato l'atteggiamento delle altre squadre quando ci affrontano, il modo cambia sempre”.

“Abbiamo fatto una partita abbastanza buona anche a Napoli, la prima di campionato. Abbiamo perso ma ricordo una buona prestazione. Loro stanno facendo un buon campionato, adesso cercheremo di imporre il nostro gioco con più fiducia dopo la vittoria di oggi. Dedica a Commisso? Certo, come una dedica va a tutta quella gente che porta avanti il legame con la Fiorentina”.