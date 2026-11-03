Galli: "De Gea fatica a leggere le traiettorie, il primo gol del Sassuolo è tutta colpa sua"

Sul primo gol realizzato ieri dal Sassuolo contro la Fiorentina, l'ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha puntato il dito su David De Gea.

“E' roba del portiere”

“Se la sua partenza fosse stata sul dischetto del rigore - ha detto Galli - avrebbe preso tranquillamente quella palla. Quella è roba del portiere. Su un lancio pulito, libero, senza nessuno davanti, quella è roba del portiere, punto”.

“Fa fatica sulle traiettorie”

Poi ha aggiunto: “Non è che Laurienté è entrato in area conducendo il pallone, ha fatto una rincorsa. Questo mi fa capire anche tante cose sui cross in area, cioè che De Gea fa fatica sulla lettura delle traiettorie”.