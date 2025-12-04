"Le parole di Dzeko e il confronto coi tifosi possono essere la svolta per la Fiorentina. Il bosniaco ha acceso un campanello d'allarme e..."

A Dazn l'ex attaccante della Fiorentina Alessandro Matri, oggi opinionista per l'emittente, si è espresso sulla situazione attuale in casa gigliata, dopo le ultime due sfide della squadra di Vanoli.

‘Può esserci la svolta’

“La tifoseria della Fiorentina deve cambiare gli obiettivi. Le parole di Dzeko dopo la sfida in Europa con l'AEK e il confronto coi tifosi dopo l'Atalanta possono essere la svolta per la Fiorentina”.

‘La Fiorentina ha bisogno di fiducia’

"Il bosniaco ha acceso il campanello d'allarme anche ai tifosi, la squadra ha bisogno di fiducia e del supporto della tifoseria per uscire dalle difficoltà".