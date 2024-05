Prandelli: "Italiano ha fatto un ottimo lavoro, ma senza attaccante è dura. Fiorentina peggiore rispetto all'anno scorso"

A TMW Radio l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha commentato così la sconfitta di ieri: “Il lavoro di Italiano è stato ottimo, in tre anni alla sua squadra è mancato solo un bomber. Crei una grande mole di gioco ma poi non la butti dentro, e questo fa la differenza. Ieri è stata una brutta finale, entrambe le squadre avevano paura e solo ai supplementari si sono sbilanciate un po' di più”.

“Fiorentina peggio dello scorso anno”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina mi è sembrata peggio dello scorso anno, ha avuto paura di ripetere gli stessi errori e ha finito per perdere lo stesso. Nico non ha inciso ma l'ho visto troppo estraniato dal gioco, sempre molto esterno quando invece dovrebbe stare in una zona in cui arrivano tanti palloni. Sono comunque analisi che lasciano il tempo che trovano ormai. Credo che in generale nelle società di oggi manchino persone che hanno fatto sport ad alto livello e che capiscano come formare e gestire un gruppo".