VIDEO - Cori, striscioni e fuochi d'artificio per i 99 anni della Fiorentina
Niccolò Masini / 26 August 2025, 00:20

Tanti auguri Fiorentina! Il club viola compie oggi 99 anni e i tifosi della Curva Fiesole e non solo hanno festeggiato in piazza Santa Maria Novella con cori, fuochi d'artificio e striscioni. Fiorentinanews.com era presente: guardate che festa!