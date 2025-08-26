​​
VIDEO - Cori, striscioni e fuochi d'artificio per i 99 anni della Fiorentina

Niccolò Masini /

Tanti auguri Fiorentina! Il club viola compie oggi 99 anni e i tifosi della Curva Fiesole e non solo hanno festeggiato in piazza Santa Maria Novella con cori, fuochi d'artificio e striscioni. Fiorentinanews.com era presente: guardate che festa!

Il VIDEO 

