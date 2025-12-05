Con la testa libera: Gudmundsson, facci vedere chi sei. Ora o mai più

I numeri dicono che Gudmundsson sia il miglior marcatore stagionale della Fiorentina con 4 gol tra Serie A e Conference, oltre al fatto che è quello che in campionato ha partecipato a più reti (2 gol e un assist) insieme a Mandragora e Kean.

Al di là dei numeri

Dietro ai numeri c'è il campo, che anche in questo inizio di stagione racconta di un Gudmundsson a tratti spento, senza inventiva né pericolosità, oltre al fatto che tira pochissimo in porta, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Ora o mai più

Alle porte c'è il Sassuolo, unico club contro cui l'islandese ha segnato e siglato un assist in Serie A nella stessa gara. Da capire se Vanoli lo schiererà alle spalle del duo Kean-Piccoli, per un attacco pesante. Adesso che si è concluso definitivamente anche il processo giudiziario e la testa è più libera, serve il vero Albert. La Fiorentina ne ha bisogno, ora. O mai più.