Dalla Spagna confermano: interesse della Fiorentina per un ala del Celta Vigo "low-cost". Corsa a due col Bologna di Italiano

L'ultimo nome accostato alla Fiorentina in ottica calciomercato arriva dalla Spagna: come riportato dal portale Fichajes.net, che si occupa appunto di movimenti di mercato de La Liga spagnola, la Viola si sarebbe iscritta all'albo delle pretendenti per un ala spagnola del Celta Vigo.

Si tratta di Alfon Gonzalez, classe 1999, autore di 8 gol e 5 assist nelle 29 partite disputate quest'anno: è stata proprio questa la stagione della sua esplosione definitiva, dato che l'anno scorso giocava nella squadra “B” del Celta Vigo, in terza divisione spagnola. Adesso, su di lui ci sono gli occhi di Fiorentina e Bologna: secondo Transfermarkt il suo valore è di 2 milioni di euro, cifra decisamente abbordabile.