Pedullà: "Dopo Fabbian la Fiorentina prenderà un difensore. Offerto Coppola, ma c'è concorrenza"

Sul proprio canale You Tube, il giornalista e esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina e del mercato che stanno facendo i dirigenti viola.

L'arrivo di Fabbian

“La Fiorentina ha vinto una partita pesantissima e importantissima. Ha concretizzato una corsa che dura da 7-8 giorni. Sarri lo considera una mezzala atipica, invece i biancocelesti hanno bisogno di una mezzala pura. E per questo la Lazio non è mai stata vicina a Fabbian".

Altri movimenti

"Malgrado il gol di ieri e le sue parole, è un promesso sposo della Fiorentina. Nell'operazione entra Sohm e non Fazzini. La Fiorentina prenderà un difensore. E' stato proposto Coppola del Brighton, proposto anche al Milan. Lui non è felice della sua avventura in Inghilterra”.