Orlando: "Kean è un è un giocatore che ha pochi rivali in Serie A, chi altri può essere il centravanti della Fiorentina?"

“Chi dovrà essere il centravanti della Fiorentina nella prossima stagione? Moise Kean. E chi sennò?”. Non ha dubbi in merito l'ex centrocampista viola, Massimo Orlando.

“Difficile trovarne uno uguale a giro”

“lo spero che resti perché lo ritengo un giocatore forte, un centravanti che difficilmente si trova a giro - ha detto Orlando a La Nazione - Sono certo che con il gioco di Fabio Grosso, lui si esalterebbe e tornerebbe quello visto due anni fa”.

“Ha pochi rivali”

E inoltre: “Se Kean decide di restare con la mentalità giusta è un giocatore che ha pochi rivali in Serie A nel suo ruolo. lo penso che il ragazzo abbia dentro di sé una gran voglia di riscatto dopo l'annata conclusa”.