Di Livio: "Kean sappia che la Fiorentina non è una tappa di passaggio ed eviti certi atteggiamenti..."

Si fa un gran parlare del futuro di Moise Kean. Il centravanti proverà a rilanciarsi nuovamente con la Fiorentina o lo farà altrove?

“Deve esserci con la testa”

“Per il mercato che sta facendo la Fiorentina, Kean ci starebbe benissimo. Ma...Deve esserci soprattutto con la testa”. Questo è il concetto espresso dall'ex capitano viola, Angelo Di Livio, interpellato da La Nazione.

“Firenze non è una tappa di passaggio”

“Moise sappia - ha detto ancora Di Livio - che la Fiorentina non è una tappa di passaggio ma una società seria e gloriosa, motivo per cui dovrebbe evitare atteggiamenti che possano far pensare a un addio già scritto. Mi riferisco a quando nello scorso campionato, da infortunato, non venne allo stadio a vedere i suoi compagni per fare fisioterapіа”.