Semplici: "Una Fiorentina del genere era inimmaginabile. Ma ci sono i presupposti per ribaltare tutto"

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici ha parlato a margine del Festival del Calcio ai media presenti, tra cui il TGR Toscana.

Le parole di Semplici

“Sinceramente era difficile immaginare che la Fiorentina potesse ritrovarsi all’ultimo posto. Soprattutto dopo un mercato cosi importante a detta di tutti e con l’arrivo di un allenatore bravo come Pioli".

E adesso?

“La situazione non è semplice. Si stanno affrontando tante difficoltà. Adesso serve stare compatti e con la volontà di società, tifosi e squadra, si può ribaltare tutto e tornare a competere per gli obiettivi fissati a inizio stagione. Mi auguro accada”.