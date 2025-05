Nzola pronto a tornare in Italia per seguire il 'suo' Spezia: i dettagli

M'Bala Nzola, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito al Lens ed ex Spezia, sembra non aver mai dimenticato la città ligure e i colori con i quali aveva raggiunto una storica promozione in Serie A. Tanto che secondo quanto riferito da La Nazione, il giocatore sarebbe intenzionato a tornare al Picco per assistere alle semifinali dei playoff di Serie B, un appuntamento che lo vedrebbe tifare per la sua ex squadra.

Il messaggio allo Spezia

Nzola ha recentemente inviato un messaggio di incoraggiamento alla squadra allenata dal tecnico Luca D’Angelo, dimostrando ancora una volta il suo affetto per lo Spezia. A quanto pare l'attaccante ha programmato un viaggio in Liguria e sta cercando di fare tutto il possibile per essere presente sugli spalti dello stadio, dove potrà sostenere una squadra a cui è molto legato.

L'affetto dei tifosi dello Spezia per Nzola

D'altro canto i tifosi ‘aquilotti’ non hanno mai dimenticato il gesto d'amore dell'attaccante, che firmò un rinnovo del contratto con lo Spezia a pochi mesi dalla sua partenza, per dare più potere contrattuale al club. Questa mossa permise allo Spezia di incassare ben 12 milioni di euro dalla Fiorentina per il suo trasferimento, una cifra che rappresenta una delle operazioni più importanti della storia recente del club.