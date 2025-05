"Nzola un flop destinato ad andarsene rapidamente, un vero fiasco offensivo"

“M'Bala Nzola? Un flop destinato ad andarsene rapidamente”. Critiche nemmeno troppo velate giungono sulla testa dell'attaccante che la Fiorentina ha prestato al Lens.

Dito puntato

Su Wesportfr, uno dei principali portali sportivi transalpini, viene puntato il dito sul giocatore che in questa parte di stagione si è contraddistinto più per i suoi problemi comportamentali e per i dissapori con il proprio allenatore che per le proprie gesta in campo.

“Vero fiasco offensivo”

Nzola, che tra l'altro è il giocatore che ha l'ingaggio più elevato nel Lens, viene anche definito dalla fonte citata “un vero fiasco offensivo”. L'ex Spezia ha segnato sei gol in Ligue 1 in 21 presenze e una rete in Coppa di Francia.