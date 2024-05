A San Siro presente anche il dt della Fiorentina Burdisso per assistere a Inter-Lazio

Tanti gli ospiti presenti a San Siro per assistere all'ultima in casa dei campioni d'Italia dell'Inter contro la Lazio. In tribuna d'onore pizzicato dalle telecamere anche il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso, ex difensore nerazzurro, insieme ad altri ex calciatori e personaggi dello spettacolo.

Ultimi giorni in viola per lui, visto che a fine stagione lascerà il suo ruolo nella società gigliata. Ancora non chiaro quale e dove sarà il suo futuro.