Da Roma-Cagliari la Fiorentina potrebbe guadagnare... Sei milioni di euro!
All'Olimpico questa sera non passa solo un piccolo pezzo della salvezza della Fiorentina, con la Roma che affronterà il Cagliari. I “favori” che i giallorossi potrebbero fare ai viola sono ben due.
Tesoretto in casa Roma
C'è un piccolo ‘tesoretto’ che potrebbe diventare ufficiale dopo la gara di stasera. In base agli accordi tra Verona e Roma, infatti, dopo il prestito oneroso da 2,5 milioni di euro per Daniele Ghilardi, l'obbligo di riscatto a 8 milioni (più 1 di bonus) scatterà al primo punto conquistato dalla squadra capitolina nel mese di febbraio.
Fiorentina interessata
La Fiorentina è interessata, perché il 50% del trasferimento del difensore classe 2003 cresciuto nel settore giovanile viola, andrà proprio nelle casse viola. Circa 5-6 milioni complessivi.
💬 Commenti (2)