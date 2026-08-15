Un mercato esaltante che spazza via (quasi) tutti i dubbi. Quelle incognite che rimangono nella squadra viola...

Il mercato di Fabio Paratici ha esaltato tutto l’ambiente viola, che sembra fiducioso come poche volte negli ultimi anni. Eppure, nonostante una campagna acquisti decisamente galvanizzante, sembra difficile oggi dire dove possa arrivare questa Fiorentina.

Rivoluzione estiva

I rinforzi sono arrivati in ogni reparto, stravolgendo la rosa della squadra gigliata dopo una stagione a dir poco disastrosa. Una rivoluzione di questa portata porta con sé degli inevitabili dubbi, che dovranno essere sciolti dal tecnico Fabio Grosso.

Gli inevitabili dubbi

Al di là dei dubbi tattici come la convivenza di Kean e Pellegrino o la possibilità di giocare con Fagioli e Oulai assieme, le vere incognite sulla prossima stagione viola riguardano la capacità far rendere al meglio una rosa profondamente rinnovata.

Sono tanti i giovani arrivati a Firenze e diversi i giocatori che dovranno misurarsi per la prima volta con la Serie A, in un contesto peraltro spesso più ambizioso rispetto a quello in cui hanno giocato finora. La stagione viola dipenderà quindi da come i nuovi acquisti si integreranno e dalla rapidità con cui troveranno la giusta sintonia fra di loro; elementi necessari per la costruzione di una squadra con un’identità precisa.

Risposte dal campo

Le risposte arriveranno inevitabilmente dal campo, con l'auspicio che Grosso, alla prima esperienza in un squadra con queste ambizioni e qualità, riesca a trovare subito la quadra, facendo sì che i risultati siano all'altezza di un mercato decisamente positivo.