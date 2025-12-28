Con Richardson in uscita da Firenze, si unisce un'altra pretendente nella corsa al marocchino

Sembrerebbe caldo l'asse tra Fiorentina e Turchia: le ultime notizie di mercato parlano di un interesse del Besiktas per un giocatore in uscita da Firenze. Lo riporta il quotidiano sportivo turco Fanatik.

Sirene tuche

Infatti, ci sarebbe anche il Besiktas su Richardson, finito ai margini della rosa della Fiorentina dopo l'intervista rilasciata all'Equipe sul suo desiderio di andarsene, per lo scarso minutaggio. L'ultima volta che un centrocampista ha percorso questa tratta, ma con percorso inverso, è stato Ndour, dalla Turchia a Firenze.

Difficile per il promesso sposo

Difficile che la trattativa vada in porto, perché Nizza è la destinazione preferita del centrocampista marocchino, che conosce già ambiente e lingua. Le ambizioni, però, sono diverse: i turchi sono quinti in campionato - pur se non partecipano a nessuna competizione europea -, mentre i francesi sono tredicesimi.