Sorpresa: il valore della rosa della Fiorentina è invariato dall'estate scorsa. Ma quei 90 milioni sul mercato...

Analisi statistica elaborata da Tmw sulla Serie A e sui valori delle singole rose, tra la scorsa estate e oggi: tra chi è salito e chi è sceso, la Fiorentina vive invece un bilancio di quasi miracoloso stallo, di parità quasi perfetta tra agosto e marzo. La rosa valeva 248 milioni sette fa e ne vale 247,45 oggi. Il maggior calo lo fa registrare Dodo, calato da 24 a 18 milioni; di 5 milioni invece il gap negativo di Kean, Gudmundsson e Ranieri.

Paradossale invece la classifica degli aumenti valore: Piccoli è il migliore infatti. Arrivato per 25 milioni in un momento in cui Transfermarkt lo valutava 12, oggi ne vale 18. Per un bilancio 'teorico' che lascia immutato il totale del valore rosa, resta sempre sullo sfondo un mercato da 90 milioni che oltre a non far avanzare di mezzo centimetro la Fiorentina, l'ha fatta anzi arretrare di chilometri.