Infantino sugli scudi, Sabiri incanta il 'Franchi'. Biraghi si vede poco, Amrabat fa quel tanto che basta

Tante belle giocate e gol nell’amichevole vinta dalla Fiorentina contro il Sestri Levante. Si presenta benissimo agli occhi dei tifosi viola Abdelhamid Sabiri, che è sempre nel vivo del gioco viola sia in fase di costruzione che di finalizzazione, come dimostrano il bel gol siglato al 13’ su assist di Luka Jovic e la sua perla su calcio di punizione. Sugli scudi anche Gino Infantino, autore di una prova da todocampista con tanti cross messi in area, giocate sopraffine e tanto potenziale espresso anche in fase offensiva. Grande prova anche per Christian Kouame, che oltre al gol messo a segno ha lavorato tantissimo anche per i compagni sul fronte d’attacco.

Luka Jovic invece si distingue nella protezione del pallone in area, ma non trova mai il tiro in porta: un dettaglio non da poco per un giocatore del suo calibro. Poco sprint stavolta anche da Cristiano Biraghi, che non si vede mai in proiezione offensiva sulla fascia di sua competenza. Sofyan Amrabat invece mette ordine in campo quando può e cerca anche il tiro in un’occasione, ma non fa nient’altro per mettersi in mostra.