Fagioli mandato fuori da giri da Pioli, rischia il posto anche con Vanoli. Ma rivederlo alla Juve con Spalletti è roba da Play Station

Sembrava aver trovato la sua realtà ideale, sembrava e basta però perché questo avvio di stagione per Nicolò Fagioli ha riacceso l'attenzione sulle difficoltà in campo e fuori dal campo del giocatore classe 2001. La Fiorentina l'ha riscattato anche grazie alla qualificazione in Conference ottenuta in extremis nello scorso campionato ma la ripartenza non è stata come il finale, con gol, della 24/25.

Pioli l'ha mandato fuori giri, scrive Tuttosport ma ora anche con Vanoli il centrocampista rischia il posto. E dire che oggi ritroverà sulla panchina avversaria Luciano Spalletti, che da ct l'aveva convocato a sorpresa per l'Europeo 2024. Proprio quello Spalletti che per la Juve sta cercando un regista: rivederli insieme a Torino però resta "roba da Play Station".