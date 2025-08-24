La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli opta per la continuità! Il tridente pesante rimane un'opzione solo a gara in corso

Stefano Pioli conferma in blocco la squadra scesa in campo contro il Polissya giovedì sera. Non ci sarà dunque, almeno dall'inizio il tanto discusso tridente d'attacco. Ancora una volta dunque Dzeko si accomoda in panchina, dentro invece Ndour per dare più fisicità al centrocampo viola.

De Gea in porta, difesa a tre composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri, sulle fasce Dodô a destra e Gosens a sinistra. In mezzo al campo Fagioli, Sohm e Ndour, in attacco Gudmundsson a supporto di Kean.

L'undici della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2) De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Sohm, Ndour, Dodo, Gosens, Kean, Gudmundsson.

La formazione del Cagliari

Cagliari (3-5-2): Caprile, Obert, Mina, Luperto, Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi, Esposito, Luvumbo.