Romano: "La Fiorentina ha messo trenta milioni sul piatto per Atta. Sta andando a Firenze per le visite"
Ci sono ulteriori dettagli sull'arrivo alla Fiorentina di Arthur Atta, prelevato dall'Udinese.
A fornirli è l'insider di mercato, Fabrizio Romano, che su X parla di un'offerta viola di “30 milioni più bonus più percentuale sulla rivendita” garantita ai friulani.
Poi aggiunge: “Atta sta raggiungendo Firenze proprio ora per svolgere i test medici e firmare il proprio contratto con la Fiorentina".
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