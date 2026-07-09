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Romano: "La Fiorentina ha messo trenta milioni sul piatto per Atta. Sta andando a Firenze per le visite"

Redazione /
Arthur Atta
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Ci sono ulteriori dettagli sull'arrivo alla Fiorentina di Arthur Atta, prelevato dall'Udinese. 

A fornirli è l'insider di mercato, Fabrizio Romano, che su X parla di un'offerta viola di “30 milioni più bonus più percentuale sulla rivendita” garantita ai friulani. 

Poi aggiunge: “Atta sta raggiungendo Firenze proprio ora per svolgere i test medici e firmare il proprio contratto con la Fiorentina". 

 

 

 

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