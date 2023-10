A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo sulle parole del presidente Rocco Commisso nella giornata di oggi e sulla situazione attuale in casa viola: “L’ho sentito sereno. In questi anni ci sono stati tanti alti e bassi, perché quando arrivi dall’America arrivi da un altro pianeta. L’idea di calcio di Italiano ha fatto migliorare anche la società. Il rinnovo di Kayode, il rinnovo di Nico Gonzalez, sono cose di calcio.

L’argentino poi non è detto che rimanga fino al 2028, ma se se ne andrà lo farà alle condizioni della Fiorentina. È veramente blindato. Se vuole andare via ci riesce, ma il coltello dalla parte del manico ce l’ha la società. Non come con Vlahovic. Su Kayode mi ha stupito la tempistica, rapidissimi. La Fiorentina ha le idee chiare. Il fatto che siamo terzi in classifica non è a caso. Ma chi fa girare tutte le rotelline è Italiano. Altre pedine fondamentali sono Bonaventura e Nico Gonzalez. È stato l’allenatore viola a portare questo progetto al centro della Fiorentina. La sua mentalità mi ricorda quella dei grandi allenatori”.