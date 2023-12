La favola del Copenaghen in Champions League porta anche la firma di un portiere che fu molto vicino alla Fiorentina

Una delle favole di questa Champions League è quella del Copenaghen, che ieri sera ha staccato il pass per gli ottavi chiudendo al secondo posto un girone in cui c'erano anche Bayern Monaco, Galatasaray e Manchester United.

Un'impresa di cui è stato grande protagonista un portiere che in estate è andato molto vicino a trasferirsi alla Fiorentina. Kamil Grabara ha compiuto delle grandi parate nelle varie partite, collezionando due clean sheets consecutivi nelle ultime due: lo 0-0 con il Bayern Monaco e la vittoria per 1-0 di ieri sul Galatasaray.

Grabara è sicuramente uno dei portieri più interessanti del panorama europeo, tanto che il Wolfsburg lo ha già acquistato in vista della prossima stagione. Chissà cosa sarebbe successo se fosse venuto a Firenze, dove attualmente non è in discussione la titolarità di Terracciano anche se Christensen ha lanciato segnali positivi.