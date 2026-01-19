Il nodo mercato: i nomi in ballo per la difesa e un possibile scambio per tappare la falla

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un difensore centrale. Le partenze di Pablo Marì e (quella quasi certa) di Mattia Viti, creano un buco nella rosa gigliata che la squadra mercato viola è pronta a tappare.

I nomi in ballo

I nomi che circolano sono diversi: dai “britannici” Bijol e Coppola, che con Leeds e Brighton non trovano spazio e potrebbero tornare in Serie A, all'usato sicuro Becao, che però arriva da un periodo lontano dai campi per infortnunio. Da non escludere anche il colpo Diogo Leite, i viola seguono il ragazzo da mesi e la scadenza imminente del contratto (giugno 2026) potrebbe facilitare l'operazione.

Il possibile scambio

Due nomi arrivano anche dalla Serie A, più precisamente dalla Juventus. Rugani e Gatti stanno giocando poco sotto la gestione del tecnico toscano Spalletti e la loro permanenza è tutt'altro che scontata. I bianconeri sarebbero disposti a cederli ai viola per arrivare alla giovane stellina gigliata Fortini. Per ora le offerte arrivate alla Fiorentina per il classe 2006 non sono state ritenute congrue, ma i viola dovranno decidere a breve il da farsi per il giovane sterno, visto anche le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.