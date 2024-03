Monti: "Purtroppo la Fiorentina è una squadra normale. Servono almeno due giocatori che fanno la differenza"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento a Radio Bruno, ha espresso tutta la sua delusione per il pareggio della Fiorentina contro la Roma, arrivato come spesso accade nei minuti finali. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non è la prima partita che la Fiorentina perde punti negli ultimi minuti. Non ho ancora metabolizzato la cosa, anche se non sono neanche stupito. Sono solo arrabbiato. Quante volte alla Fiorentina sono successe situazioni del genere? La più recente, e forse più clamorosa è quella contro il Lecce, però è successo tante altre volte ma non solo quest'anni. E sapete questo cosa significa? Denota che la squadra manca di qualcosa. Probabilmente di Cattiveria, che produci solo con i giocatori forti. E questa è una squadra normale, come sempre sottolineamo, da massimo settimo ottavo posto. E questi valori li st dimostrando in campo domenica dopo domenica. Ieri sera hai fatto un primo tempo devastante, diverso da quanto visto sabato scorso contro il Torino. I granata giocavano a uomo mentre i giallorossi ti hanno lasciato giocare".

Ha poi continuato: "Ed infatti ieri è stata una bella partita tra due squadre che sanno giocare molto bene a calcio. Ieri hai avuto la bravura di fare un grandissimo primo tempo ma poi hai sbagliato tutte le occasioni che hai avuto, compreso il rigore per chiuderla. Non Si deve girare intorno alle cose: a questa squadra manca la qualità. Ripenso a Duncan in occasione del pareggio nel finale, ma come ti viene ti far ripartire il contropiede a 40 secondi dal fischio finale? Li il ghanese doveva mettersi sopra il pallone e conquistare fallo, il risultato sarebbe stato diverso e staremmo parlando di un'altra classifica. Le squadre forti fanno questo, e come ha fatto la Roma: fino all'ultimo minuto hanno cercato di trovare il pareggio, cosa che alla Fiorentina spesso manca".

Infine ha concluso: “Io non ho mai creduto alla Champions League per la Fiorentina, ma non perchè voglio portare sfortuna, solo perchè sono cosciente che questa squadra non ha l'organico adatto. E la partita di ieri lo dimostra: è talmente evidente che ci sono tante lacune in alcuni ruoli. I tuoi giocatori piu forti sono pochi. Gonzalez, che gioca però 25 partite a stagione, ma ha sempre troppi problemi fisici. Un'altro è Bonaventura, a me piace tantissimo e l'altro è Arthur. Il brasiliano gioca na partita si ed una no, non da certezze. Se vuoi una squadra importante la Fiorentina deve comprare due giocatori veri che ti fanno fare la differenza, senno è inutile sperarci”.