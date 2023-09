Sul tema dell'agibilità del Viola Park, è tornato a parlare il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Ecco quanto ha detto a Lady Radio: “Domani partirà la seconda discussione in commissione. L'augurio è che, ovviamente, venga data l'agibilità. Sono convinto che la Fiorentina presenterà tutta la documentazione necessaria, ci sarà tutto. I progettisti stanno organizzando ciò che manca”.

E aggiunge: “Sono certo anche che non ci saranno intoppi nel percorso. In contemporanea c'è un percorso in sanatoria da parte del Genio Civile, ci sono già stati incontri e contiamo di chiudere anche quello dal 18 al 22 settembre. Ottobre sarà il mese della definitiva inaugurazione del Viola Park. La data la deciderà la Fiorentina”.

E ancora: “La colpa di questo ritardo non è assolutamente da attribuire al comune di Bagno a Ripoli. I genitori potranno entrare a vedere i figli ad allenarsi? Ovviamente la decisione spetta alla Fiorentina”.