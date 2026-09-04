Grosso: "Sappiamo chi siamo, abbiamo analizzato quello che non è andato. Uno dei nuovi attaccanti sarà titolare"

L'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa prima della gara tra Fiorentina e Torino in programma domani al Franchi.

Sulla partita di domani

“Sarà una partita contro un avversario che non ha iniziato bene come noi. Sarà una bella opportunità Vogliamo mostrare le nostre qualità, che abbiamo, già da domani. Abbiamo analizzato quello che è successo per provare a migliorare. Vogliamo ottenere qualcosa di bello perché ci siamo preparati per farlo”.

Sul mercato

“Il mercato sappiamo quanto è difficile e come può influire all'interno dei percorsi. Abbiamo fatto tantissimi movimenti. La società ha fatto grandi investimenti per portare grandi qualità. Siamo molto pronti a quello che ci aspetta domani. Una volta che chiude il mercato si mette da parte. Abbiamo ampi margini di crescita, sappiamo chi siamo e quanto possiamo crescere. Uno dei quattro attaccanti nuovi sarà titolare domani (Njie, Gnonto, Gonçalves e Beto ndr).

Sulla difesa

“Abbiamo analizzato e non ci nascondiamo dietro agli errori. Nell'arco del campionato c'è bisogno di tutti. Non vogliamo cercare colpevoli o eroi, le squadre le costruisci con il gruppo. Di errori ne abbiamo fatti, i dati sono chiari e negativi. Finito il mercato, abbiamo la consapevolezza che siamo abbastanza per raggiungere quello che vogliamo”.