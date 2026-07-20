L'armata del 2010: Paratici chiude un altro talentino italiano, le prime immagini al Viola Park

Dopo Egharevba e Beldenti, già aggregati alla Prima squadra per questo ritiro pre-campionato, la Fiorentina continua a fare shopping per le proprie giovanili e acquista ufficialmente un altro classe 2010.

Il profilo in arrivo

Stavolta tocca a Francesco Amenta, in arrivo dal Pescara dove giocava con la formazione under 16: di lui si parla un gran bene ed era tra i giocatori più interessanti del vivaio abruzzese, e dopo una trattativa nota da settimane il ragazzo ha firmato con la Fiorentina.

La struttura dell'offerta

Pur non essendo cifre esplicite, la Fiorentina ha prelevato il ragazzo a titolo definitivo e, oltre al compenso, garantirà anche una serie di bonus in ottica futura e una percentuale sulla rivendita dello stesso.